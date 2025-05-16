Стали известны подробности встречи делегаций России и Украины в Стамбуле

Переговоры России и Украины начнутся с приветствия главы МИД Турции Фидана

Переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся с приветствия главы МИД Турции Хакана Фидана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Контакт ожидается в полдень, Турция поприветствует стороны», — сказал собеседник агентства. Сообщается, что выступление Фидана будет транслироваться в прямом эфире.

Ранее стало известно, что начало трехсторонней встречи между представителями России, Украины и Турции запланировано на 12:30 в Стамбуле. Уточнялось, что она пройдет в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче.

Кроме того, на 10:45 по московскому времени запланированы переговоры украинской, американской и турецкой делегаций.