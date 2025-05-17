В Крыму прошел дождь с африканским песком

В Крыму прошел дождь с песком из Северной Африки

Южный циклон из Северной Африки принес в Крым дождь с песком. Об этом РИА Новости сообщили в местном гидрометцентре.

Дождь с африканским песком прошел в регионе ночью. «Да, Крым оказался в зоне действия южного циклона, в его теплой части. Этим объясняется пыльный шлейф», — добавили в крымском гидрометцентре.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зима и весна в 2025 году удивят россиян погодными аномалиями. Однако такая метеообстановка в некотором смысле выгодна для сельского хозяйства.

