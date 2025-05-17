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12:44, 17 мая 2025Экономика

В Крыму прошел дождь с африканским песком

В Крыму прошел дождь с песком из Северной Африки
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Южный циклон из Северной Африки принес в Крым дождь с песком. Об этом РИА Новости сообщили в местном гидрометцентре.

Дождь с африканским песком прошел в регионе ночью. «Да, Крым оказался в зоне действия южного циклона, в его теплой части. Этим объясняется пыльный шлейф», — добавили в крымском гидрометцентре.

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