В Раде рассказали о трагической ошибке Зеленского

Депутат Рады Дмитрук: Озабоченность популярностью — главная ошибка Зеленского

Главная трагическая ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он является заложником общественного мнения. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский лидер сразу после вступления в должность оказался зависим от одобрения публики. «Вместо того чтобы опираться на здравый смысл, стратегическое мышление и национальные интересы, Зеленский начал ориентироваться на эмоциональный фон и истерику в соцсетях», — отметил депутат.

Он добавил, что поведение Зеленского свидетельствует о наличии у него «профессиональной деформацией шоумена».

Ранее Дмитрук предложил Зеленскому осудить самого себя и отправиться в СИЗО по аналогии с нардепом Евгением Шевченко, который находится там уже шесть месяцев за призывы к диалогу с Россией.