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21:09, 17 мая 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о трагической ошибке Зеленского

Депутат Рады Дмитрук: Озабоченность популярностью — главная ошибка Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Главная трагическая ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он является заложником общественного мнения. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский лидер сразу после вступления в должность оказался зависим от одобрения публики. «Вместо того чтобы опираться на здравый смысл, стратегическое мышление и национальные интересы, Зеленский начал ориентироваться на эмоциональный фон и истерику в соцсетях», — отметил депутат.

Он добавил, что поведение Зеленского свидетельствует о наличии у него «профессиональной деформацией шоумена».

Ранее Дмитрук предложил Зеленскому осудить самого себя и отправиться в СИЗО по аналогии с нардепом Евгением Шевченко, который находится там уже шесть месяцев за призывы к диалогу с Россией.

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