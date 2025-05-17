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07:17, 17 мая 2025Бывший СССР

В Рижском русском театре прошла дискуссия об этичности Чехова и Чайковского

В Рижском русском театре прошла дискуссия об этичности исполнения Чайковского
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

В Рижском русском театре имени Михаила Чехова прошла дискуссия «Полагаться на прошлое или нести ответственность за настоящее?», сообщает Press.lv. В частности, в обсуждении приняла участие министр культуры Латвии Агнесе Лаце.

«Актуальные вопросы, которые будут обсуждаться в ходе дискуссии: этично ли сегодня ставить пьесы Чехова и исполнять музыку Чайковского?» — говорится в публикации.

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На сайте говорится, что после начала боевых действий на Украине в Латвии и в мире «не утихают споры о месте и значении культуры в военное время». В рамках дискуссии поднимаются вопросы: «Как быть с русским культурным наследием в современных реалиях? Следует ли его игнорировать, отказываться от него или необходимо новое, сбалансированное понимание?». Участники дискуссии попытались узнать, «можно ли признать отказ от чего-то "своего" и близкого болезненным опытом».

Ранее Sputnik сообщил, что зрители посчитали спектакль «Вишневый сад» в Латвии русофобским и покинули театр после начала постановки. Спектакль по одноименной пьесе русского писателя Антона Чехова поставил латышский режиссер Виестурс Кайриш. На сцене театра в Риге он установил мясорубку, в которой прокручивали вишню. По задумке режиссера, вишневый сок символизировал кровь.

Прошедшую дискуссию в Рижском русском театре, в частности, называли «продолжением обсуждения вопросов, поднятых в этом спектакле».

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