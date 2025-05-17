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12:51, 17 мая 2025Россия

В России отпразднуют 300-летие со дня рождения полководца Суворова

Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова в 2030-м
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения полководца Александра Суворова в 2023 году. Распоряжение опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

По данным документа, правительство РФ должно за полгода сформировать организационный комитет, который займется подготовкой и проведением праздника. Ему также предложит утвердить план мероприятий.

Кроме того, региональным властям, органам местного самоуправления, общественным объединениям и научным организациям рекомендовали поучаствовать в организации памятных мероприятий.

Ранее Путин присвоил аэропорту Волгограда историческое наименование «Сталинград». Меру приняли в знак увековечения Победы в Великой Отечественной войне.

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