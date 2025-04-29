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00:00, 30 апреля 2025Россия

Путин присвоил аэропорту Волгограда историческое наименование Сталинград

Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда наименования «Сталинград»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Такое решение принято в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, говорится в документе. При этом уточняется, что присвоение наименования не влечет за собой изменение установленного наименования этого географического объекта.

Соответствующую просьбу высказали ветераны и участники специальной военной операции (СВО) из Волгоградской области. В ответ российский лидер заявил, что слово ветеранов и участников СВО для него закон.

До этого депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко заявил, что жить в Сталинграде хотят только 10 процентов жителей Волгограда. По его словам, лучшей памятью для ветеранов будет процветающий город, уровень жизни и успехи волгоградцев, а не акцент на названии города.

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