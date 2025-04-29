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23:55, 29 апреля 2025Спорт

ПСЖ без Сафонова обыграл «Арсенал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

ПСЖ на выезде обыграл «Арсенал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Парижский ПСЖ на выезде обыграл лондонский «Арсенал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 29 апреля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на четвертой минуте забил Усман Дембеле. В составе парижан весь матч на скамейке запасных провел российский вратарь Матвей Сафонов.

Ответная игра состоится 7 мая в Париже. В финал выйдет лучшая команда по сумме двух встреч.

20 апреля Сафонов стал худшим игроком матча 30-го тура Лиги 1 с «Гавром» (2:1). Россиянин получил худшую оценку по итогам встречи — 5,98.

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