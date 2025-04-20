Российский вратарь Сафонов стал худшим игроком матча ПСЖ с «Гавром»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал худшим игроком матча 30-го тура Лиги 1 с «Гавром» (2:1). Об этом сообщает статистический портал WhoScored.

Сафонов получил худшую оценку по итогам встречи — 5,98. Такую же оценку выставили защитнику «Гавра» Этьену Юте-Кенкуэ.

5 апреля ПСЖ досрочно выиграл чемпионат Франции. Ранее в текущем сезоне клуб стал обладателем Суперкубка Франции.

26-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

