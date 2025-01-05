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22:44, 5 января 2025Спорт

Сафонов выиграл свой первый трофей в «ПСЖ»

«ПСЖ» обыграл «Монако» в финале Суперкубка Франции
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Пари-Сен Жермен» одержал победу над «Монако» в финале Суперкубка Франции со счетом 1:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный гол в матче был забит на 92-й минуте — отличился нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провел матч в запасе, Суперкубок стал для него первым трофеем в составе «ПСЖ».

В финальном матче принимал участие еще один российский футболист — полузащитник «Монако» Александр Головин. Он не отличился результативными действиями и был заменен на 72-й минуте игры.

Ранее вратарь «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвей Сафонов помог волонтерам, очищающим от мазута пляжи Краснодарского края после крушения танкеров в Керченском проливе. Он оплатил поездку краснодарских волонтеров в село Витязево вблизи Анапы.

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