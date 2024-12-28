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11:17, 28 декабря 2024Спорт

Сафонов помог очищающим от мазута пляжи Краснодарского края волонтерам

Сафонов оплатил выезд волонтеров для расчистки черноморского побережья от мазута
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвей Сафонов помог волонтерам, очищающим от мазута пляжи Краснодарского края после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил друг семьи игрока Никита Сокол, слова которого приводит «Матч ТВ».

Сокол рассказал, что Сафонов оплатил поездку краснодарских волонтеров в село Витязево вблизи Анапы. «За шесть часов убрали около 55 мешков, выкапывали мазут из‑под песка, формировали горки мазута для тракторов, грузили мешки в технику для вывоза, доставали из моря куски мазута», — поделился он.

Ранее стало известно, что к волонтерам присоединился игрок футбольного клуба «Енисей» Андрей Сорокин. На протяжении трех дней он помогал в очистке черноморского побережья.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие суммарно девять тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря. Нефтепродукты вынесло на черноморское побережье. 26 декабря последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации (ЧС).

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