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21:05, 26 декабря 2024Спорт

Российский футболист помог в очистке пляжей Краснодарского края от мазута

Футболист «Енисея» Сорокин помог в очистке пляжей Краснодарского края от мазута
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Игрок футбольного клуба «Енисей» Андрей Сорокин присоединился к волонтерам на побережье Краснодарского края, которые занимаются ликвидацией нефтяных загрязнений после крушения танкеров во время шторма в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба команды в Telegram.

Сорокин на протяжении трех дней с раннего утра до позднего вечера помогал в очистке пляжей.

«Когда я увидел масштабы этого бедствия, у меня не было сомнений в том, что я должен быть здесь. Мы все можем сделать что-то, чтобы помочь природному миру восстановиться, и я верю, что каждый маленький шаг важен. Для меня это не просто вопрос экологии — это вопрос нашего будущего и будущих поколений», — поделился спортсмен.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие суммарно девять тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря. Нефтепродукты вынесло на черноморское побережье.

26 декабря последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации (ЧС). Очисткой грунта занимаются сотни волонтеров и десятки единиц техники.

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