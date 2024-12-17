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12:38, 17 декабря 2024Экономика

Нефтепродукты вынесло на берег после крушения танкеров в Керченском проливе

В Анапе и Темрюке развернули оперштабы после обнаружения у берегов пятен мазута
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал «Вениамин Кондратьев»

Оперативные штабы развернули в Анапе и Темрюке после обнаружения пятен мазута у берегов. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе, рассказал он. Ликвидировать последствия разлива поручено группам регионального отряда «Кубань-СПАС», МЧС России, также помогают волонтеры. От оперативных служб в настоящее время на месте работают 267 человек, задействовано 50 единиц техники.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности девять тысяч тонн мазута, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Вице-премьер Виталий Савельев заявил, что при крушении танкеров в море вылился мазут, который начал дрейфовать к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

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