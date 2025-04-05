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20:02, 5 апреля 2025Спорт

Сафонов досрочно стал чемпионом Франции в составе ПСЖ

Российский вратарь Сафонов досрочно стал чемпионом Франции в составе ПСЖ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

«Пари Сен-Жермен» досрочно выиграл чемпионат Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

5 апреля ПСЖ победил «Анже» в матче 28-го тура Лиги 1. Встреча завершилась со счетом 1:0. Парижский клуб набрал 74 очка и стал недосягаемым для соперников.

Впервые в карьере чемпионом Франции стал российский вратарь Матвей Сафонов. Победную встречу он провел в запасе.

Сафонов завоевал свой второй трофей в составе французской команды. Ранее в текущем сезоне он стал обладателем Суперкубка Франции.

26-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

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