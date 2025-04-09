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12:53, 9 апреля 2025Экономика

Названо число желающих жить в Сталинграде волгоградцев

Депутат Савченко: Жить в Сталинграде хотят 10 процентов жителей Волгограда
Мария Черкасова

Фото: Sergey Smirnov / Globallookpress.com

Жить в Сталинграде хотят только 10 процентов жителей Волгограда, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы от региона Олег Савченко.

Инициативы об изменении названия города постоянно появляются перед Днем Победы, однако мало горожан их поддерживают, добавил он. По словам депутата, лучшей памятью для ветеранов будет процветающий город, уровень жизни и успехи волгоградцев, а не акцент на названии города. В настоящее время Волгоград является современным развивающимся городом-миллионником — если развитие города будет продолжаться, а власти будут заниматься его благоустройством, инициативы о смене названий будут не нужны.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Изначально Волгоград носил имя Царицын. Так город назывался в период с 1589-го по апрель 1925 года. Затем он стал Сталинградом, а в 1961 году был переименован в Волгоград. Городу несколько раз в год возвращают название Сталинград на время проведения некоторых массовых мероприятий.

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