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16:42, 26 марта 2025Экономика

Волгоград захотели переименовать в Сталинград навсегда

В КПРФ предложили переименовать Волгоград в Сталинград
Мария Черкасова

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление Зюганова в ходе отчета правительства в Госдуме.

Зюганов заявил, что таким образом городу вернется «его подлинное имя». КПРФ не впервые выступает с таким требование. К 70-летию Победы фракция внесла в Госдуму проект постановления о переименовании, который был отклонен. 

Изначально Волгоград носил имя Царицын. Так город назывался в период с 1589-го по апрель 1925 года. Затем он стал Сталинградом, а в 1961 году был переименован в Волгоград.

Городу несколько раз в год возвращают название Сталинград на время проведения некоторых массовых мероприятий. Так 1 февраля 2025 года Волгоград был временно переименован в Сталинград в честь 82-й годовщины победы советских войск в битве под Сталинградом. На основных трассах прошла замена табличек с названием города.

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