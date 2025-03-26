Волгоград захотели переименовать в Сталинград навсегда

В КПРФ предложили переименовать Волгоград в Сталинград

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление Зюганова в ходе отчета правительства в Госдуме.

Зюганов заявил, что таким образом городу вернется «его подлинное имя». КПРФ не впервые выступает с таким требование. К 70-летию Победы фракция внесла в Госдуму проект постановления о переименовании, который был отклонен.

Изначально Волгоград носил имя Царицын. Так город назывался в период с 1589-го по апрель 1925 года. Затем он стал Сталинградом, а в 1961 году был переименован в Волгоград.

Городу несколько раз в год возвращают название Сталинград на время проведения некоторых массовых мероприятий. Так 1 февраля 2025 года Волгоград был временно переименован в Сталинград в честь 82-й годовщины победы советских войск в битве под Сталинградом. На основных трассах прошла замена табличек с названием города.