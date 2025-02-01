В Волгограде на дорожных знаках сменили название города

РИА Новости: Волгоград на дорожных знаках переименовали в Сталинград

Волгоград на дорожных знаках переименовали в Сталинград к 82-й годовщине победы в Сталинградской битве. Об этом сообщает РИА Новости.

В канун 2 февраля на дорожных указателях Волгоград название города сменили на Сталинград. Новые дорожные знаки появились на въездах в город и у моста через Волгу.

Согласно указу городской Думы, Волгоград меняет название на Сталинград девять раз в году. Это происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря, — в знаменательные даты, связанные с Великой Отечественной войной. Впервые город-герой переименовали 19 ноября 2022 года, в 80-ю годовщину начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.

Сталинградская битва — одна из крупнейших битв в истории человечества по размаху, продолжительности и количеству участников с обеих сторон.

Ранее стало известно, что Владимир Путин вручил первые медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент наградил ими ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

