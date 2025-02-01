Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:19, 1 февраля 2025Россия

В Волгограде на дорожных знаках сменили название города

РИА Новости: Волгоград на дорожных знаках переименовали в Сталинград
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Волгоград на дорожных знаках переименовали в Сталинград к 82-й годовщине победы в Сталинградской битве. Об этом сообщает РИА Новости.

В канун 2 февраля на дорожных указателях Волгоград название города сменили на Сталинград. Новые дорожные знаки появились на въездах в город и у моста через Волгу.

Согласно указу городской Думы, Волгоград меняет название на Сталинград девять раз в году. Это происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря, — в знаменательные даты, связанные с Великой Отечественной войной. Впервые город-герой переименовали 19 ноября 2022 года, в 80-ю годовщину начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.

Материалы по теме:
Город-герой Москва. Через что пришлось пройти столице во время Великой Отечественной войны?
Город-герой Москва.Через что пришлось пройти столице во время Великой Отечественной войны?
9 октября 2021
Города-герои: как они появились и почему важно о них помнить
Города-герои:как они появились и почему важно о них помнить
7 октября 2021

Сталинградская битва — одна из крупнейших битв в истории человечества по размаху, продолжительности и количеству участников с обеих сторон.

Ранее стало известно, что Владимир Путин вручил первые медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент наградил ими ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме перечислили действующие с февраля законы

      Военкор поддержал слова Москальковой о «делившихся последним» с россиянами бойцах ВСУ

      Схрон с американским оружием нашли в ЛНР

      Российские военные поразили аэродромы и места подготовки к запуску дронов ВСУ

      Владельца кафе в России отправили под домашний арест после массового отравления гостей

      Россия обратилась с призывом к Германии

      В Волгограде на дорожных знаках сменили название города

      Российские войска нанесли удар по обеспечивающей работу ВПК Украины инфраструктуре

      Россиянин купил новый китайский автомобиль и оценил его качество одним словом

      Российские войска освободили еще один поселок в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше