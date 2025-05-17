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03:41, 17 мая 2025Россия

В России оценили перспективы урегулирования на Украине

Вице-спикер СФ Косачев: Киев не ищет пути завершения конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Unsplash

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал возможность урегулирования конфликта на Украине. Об этом он высказался в интервью изданию «Аргументы и Факты».

Косачев оценил перспективы завершения кризиса на Украине и заявил, что Киев не ищет подобные пути. Он подчеркнул, что ситуация в ближайшее время вряд ли кардинально изменится, пока есть силы в Киеве, Европе и США. Косачев отметил, что эти стороны« не заинтересованы в прекращении конфликта».

Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли 16 мая. Они продлились два часа. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.

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