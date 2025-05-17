В России решили привлечь больше туристов из мусульманских стран

В России разработают ГОСТ для халяль-туризма

В России разработают стандарт в сфере услуг туризма по требованиям халяль. Об этом ТАСС сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

ГОСТ по халяль-туризму должен появиться до конца 2025 года. По его словам, эта мера может привлечь больше туристов из мусульманских стран.

Шалаев напомнил, что разработать стандарт в сфере халяль решили на форуме в Казани еще в 2017 году. «И до сих пор Россия является одной из немногих светских стран, где действуют национальные стандарты в сфере халяль, которые включили в себя наилучшие мировые практики», — заключил он.

Ранее Россия и Оман взаимно отменили визовый режим для жителей двух стран. Соответствующее соглашение заключили в Кремле 22 апреля.