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09:51, 17 мая 2025Путешествия

В России решили привлечь больше туристов из мусульманских стран

В России разработают ГОСТ для халяль-туризма
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: 1000 Words / Shutterstock / Fotodom  

В России разработают стандарт в сфере услуг туризма по требованиям халяль. Об этом ТАСС сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

ГОСТ по халяль-туризму должен появиться до конца 2025 года. По его словам, эта мера может привлечь больше туристов из мусульманских стран.

Шалаев напомнил, что разработать стандарт в сфере халяль решили на форуме в Казани еще в 2017 году. «И до сих пор Россия является одной из немногих светских стран, где действуют национальные стандарты в сфере халяль, которые включили в себя наилучшие мировые практики», — заключил он.

Ранее Россия и Оман взаимно отменили визовый режим для жителей двух стран. Соответствующее соглашение заключили в Кремле 22 апреля.

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