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16:39, 22 апреля 2025Путешествия

Популярная мусульманская страна отменила визы для россиян

Россия и Оман взаимно отменили визовый режим для граждан
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Oman tourists / Globallookpress.com

Россия и Оман взаимно отменили визовый режим для граждан двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Заключение соответствующего соглашения прошло в Кремле 22 апреля после переговоров президента России Владимира Путина с султаном популярной мусульманской страны Хайсамом бен Тариком Аль Саидом.

Ранее сообщалось, что Путин принял в Москве султана Омана. В Кремле заявили, что в ходе переговоров обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильский конфликт, а также обстановка в Сирии.

В ходе встречи Путин помог султану надеть наушник для синхронного перевода и попал на видео.

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