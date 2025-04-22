В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина с султаном Омана

Путин и султан Омана обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Птуин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид входе предстоящей встречи обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильский конфликт, а также обстановку в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой материалы Кремля к переговорам.

«Планируется обсуждение положения дел на Ближнем Востоке с акцентом на беспрецедентную деградацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Российская позиция остается неизменной: необходимо создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — сказано в материалах.

Также стороны уделят внимание развитию диалога в формате ОПЕК+ и координации усилий по обеспечению интересов экспортеров углеводородов на нефтяном рынке.

12 апреля в Омане прошли непрямые переговоры между представителями Ирана и США. Отмечалось, что страны продолжат обсуждение спорных вопросов в рамках двух раундов переговоров, которые пройдут в Женеве на следующей неделе и в Омане через неделю.