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17:44, 20 апреля 2025Мир

США и Иран продолжат переговоры в Женеве и Омане

РИА: Следующие раунды переговоров Ирана и США пройдут в Омане и Женеве
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

США и Иран продолжат обсуждение спорных вопросов в рамках двух раундов переговоров, которые пройдут в Женеве на следующей неделе и в Омане через неделю. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, первый раунд официальных переговоров между делегациями США и Ирана состоится в Женеве. После этого стороны проведут еще одну встречу на высоком уровне в Омане 26 апреля.

Ранее американская администрация заявила, что на переговорах между США и Ираном в Риме был достигнут прогресс. По словам чиновника из США, раскрывшего итоги встречи, был достигнут прогресс в ходе обсуждений.

12 апреля в Омане состоялись непрямые переговоры между представителями Ирана и США по ядерной программе. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко отметил, что Москва приветствует проведенные обсуждения, однако будет судить об их эффективности по достигнутым результатам.

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