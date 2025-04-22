Путин помог султану Омана надеть наушник

Путин помог султану Омана Аль Саиду надеть наушник для синхронного перевода

Президент России Владимир Путин помог султану Омана Хайсаму бен Тарек Аль Саиду надеть наушник для синхронного перевода во время встречи в Кремле. Видеозапись публикует РИА Новости.

На видеозаписи видно, как российский лидер показывает султану Аль Саиду, как правильно использовать устройство. Убедившись, что все работает корректно, Путин с улыбкой произносит: «Yes, okay».

Ранее сообщалось, что президент принял в Кремле султана Омана, прибывшего на переговоры. В Кремле заявили, что в ходе переговоров планируется обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильского конфликта, а также обстановки в Сирии.

В прошлом году Путин также помог королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе надеть наушник для перевода на ухо, так как он не мог это сделать минуту.