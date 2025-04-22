Путин помог султану Омана надеть наушник

Президент России Владимир Путин помог султану Омана Хайсаму бен Тарек Аль Саиду надеть наушник для синхронного перевода во время встречи в Кремле. Видеозапись публикует РИА Новости.
На видеозаписи видно, как российский лидер показывает султану Аль Саиду, как правильно использовать устройство. Убедившись, что все работает корректно, Путин с улыбкой произносит: «Yes, okay».
Ранее сообщалось, что президент принял в Кремле султана Омана, прибывшего на переговоры. В Кремле заявили, что в ходе переговоров планируется обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильского конфликта, а также обстановки в Сирии.
В прошлом году Путин также помог королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе надеть наушник для перевода на ухо, так как он не мог это сделать минуту.