Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:56, 22 апреля 2025Мир

Путин помог султану Омана надеть наушник

Путин помог султану Омана Аль Саиду надеть наушник для синхронного перевода
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Президент России Владимир Путин помог султану Омана Хайсаму бен Тарек Аль Саиду надеть наушник для синхронного перевода во время встречи в Кремле. Видеозапись публикует РИА Новости.

На видеозаписи видно, как российский лидер показывает султану Аль Саиду, как правильно использовать устройство. Убедившись, что все работает корректно, Путин с улыбкой произносит: «Yes, okay».

Ранее сообщалось, что президент принял в Кремле султана Омана, прибывшего на переговоры. В Кремле заявили, что в ходе переговоров планируется обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильского конфликта, а также обстановки в Сирии.

В прошлом году Путин также помог королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе надеть наушник для перевода на ухо, так как он не мог это сделать минуту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ перебросили элитный полк в Курскую область

    Четырежды судимому уголовнику назначат новый срок за учиненную 20 лет назад расправу

    В российский магазин вернули украденного кота-талисмана

    В браузер Microsoft встроили ИИ

    Нагиев прокомментировал обвинения в инфоцыганстве

    Россиян предупредили о последствиях употребления алкоголя и фастфуда

    На Западе призвали прислушаться к России

    В США раскрыли ожидания от Украины и Европы

    Раскрыты планы ФРГ по возможной переброске войск НАТО на восток

    Четверых участников вторжения ВСУ в Курскую область осудили на сроки до 16 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости