Владимир Путин принял в Кремле султана Омана Хайсама бен Тарек Аль Саида

Президент России Владимир Путин принял в Кремле султана Омана Хайсама бен Тарек Аль Саида, прибывшего на переговоры с российским лидером. Об этом сообщает РИА Новости.

Султан Омана прибыл в Москву 21 апреля. Отмечается, что это первая встреча на высшем уровне в истории отношений двух стран.

В Кремле заявили, что в ходе переговоров планируется обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильского конфликта, а также обстановки в Сирии. Помимо этого, стороны уделят внимание развитию диалога в формате ОПЕК+ и координации усилий по обеспечению интересов экспортеров углеводородов на нефтяном рынке.

Ранее визит в Москву султана Омана анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, назвав его «большим днем российско-оманских отношений». Владимир Путин пригласил султана посетить Россию в декабре 2023 года.