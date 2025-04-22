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14:23, 22 апреля 2025Мир

Путин принял в Кремле султана Омана

Владимир Путин принял в Кремле султана Омана Хайсама бен Тарек Аль Саида
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Sergei Karpukhin / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин принял в Кремле султана Омана Хайсама бен Тарек Аль Саида, прибывшего на переговоры с российским лидером. Об этом сообщает РИА Новости.

Султан Омана прибыл в Москву 21 апреля. Отмечается, что это первая встреча на высшем уровне в истории отношений двух стран.

В Кремле заявили, что в ходе переговоров планируется обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильского конфликта, а также обстановки в Сирии. Помимо этого, стороны уделят внимание развитию диалога в формате ОПЕК+ и координации усилий по обеспечению интересов экспортеров углеводородов на нефтяном рынке.

Ранее визит в Москву султана Омана анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, назвав его «большим днем российско-оманских отношений». Владимир Путин пригласил султана посетить Россию в декабре 2023 года.

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