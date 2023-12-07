Путин пригласил султана Омана в Россию

Путин провел встречу с наследным принцем Омана и пригласил главу страны в Россию

Российский президент Владимир Путин провел официальную встречу с наследным принцем султаната Оман Зиязином ибн Хайсамом Аль Саидом и пригласил в Россию главу страны, султана Хайсама бен Тарека аль Саида. Об этом сообщает РИА Новости.

«[Хайсам бен Тарек аль Саид] стоял у истоков наших [двусторонних] отношений. Будем рады видеть его в России в удобное для него время, но уже в следующем году. Этот год уже заканчивается», — заявил глава российского государства, попросив передать отцу наследного принца «самые наилучшие пожелания».

Ранее наследный принц Омана поддержал речь Путина о несправедливом миропорядке и призвал прекратить засилье Запада в современных международных отношениях. «Я очень внимательно слушал вашу речь, хотел бы подтвердить, что я разделяю все высказанные вами оценки нынешней международной ситуации», — заявил он в ходе встречи с российским президентом.