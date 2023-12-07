Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:45, 7 декабря 2023Мир

Путин пригласил султана Омана в Россию

Путин провел встречу с наследным принцем Омана и пригласил главу страны в Россию

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин провел официальную встречу с наследным принцем султаната Оман Зиязином ибн Хайсамом Аль Саидом и пригласил в Россию главу страны, султана Хайсама бен Тарека аль Саида. Об этом сообщает РИА Новости.

«[Хайсам бен Тарек аль Саид] стоял у истоков наших [двусторонних] отношений. Будем рады видеть его в России в удобное для него время, но уже в следующем году. Этот год уже заканчивается», — заявил глава российского государства, попросив передать отцу наследного принца «самые наилучшие пожелания».

Ранее наследный принц Омана поддержал речь Путина о несправедливом миропорядке и призвал прекратить засилье Запада в современных международных отношениях. «Я очень внимательно слушал вашу речь, хотел бы подтвердить, что я разделяю все высказанные вами оценки нынешней международной ситуации», — заявил он в ходе встречи с российским президентом.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Они думали, что все рухнет, что ли?» Путин рассказал о цыкающем зубами Западе и возможности настоящей революции в мире

      Путин рассказал о решении одной из двух бед России

      В Белоруссии посчитали в золоте цену массового уничтожения

      Россию пригласили на инаугурацию нового президента Аргентины

      Турист разбил в музее две античные статуи за миллион долларов и попал в больницу

      Роспотребнадзор заявил об одновременном росте заболеваемости гриппом и COVID-19

      Американский фигурист с русскими корнями установил историческое достижение

      Путин пошутил о желании главы ВТБ стать султаном

      Раскрыты сроки появления первого полноэкранного iPhone

      Путин пригласил султана Омана в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости