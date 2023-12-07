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17:27, 7 декабря 2023Мир

Наследный принц Омана поддержал речь Путина о несправедливом миропорядке

Наследный принц Омана Аль Саид призвал прекратить засилье Запада в миропорядке

Фото: Balkis Press / Abaca / Sipa USA / Legion-media.ru

Современный миропорядок, характеризующийся засильем Запада, нуждается в масштабных изменениях и построении новых, справедливых отношений, дабы прекратить западную гегемонию. В таком ключе высказался наследный принц Султаната Оман, министр культуры, спорта и по делам молодежи Зиязин бен Хайсам Аль Саид в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

«Я очень внимательно слушал вашу речь, хотел бы подтвердить, что я разделяю все высказанные вами оценки нынешней международной ситуации, в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада, а также построения нового справедливого миропорядка, экономических отношений без двойных стандартов», — призвал наследный принц, обращаясь к российскому президенту.

Ранее Путин заявил, что международные институты в системе защиты прав человека деградировали и в данный момент ангажированы Западом. По его словам, на данный момент все институты всемирной организации демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность.

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