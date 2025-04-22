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12:32, 22 апреля 2025Мир

В Кремле анонсировали переговоры Путина и султана Омана

Песков: Путин проведет переговоры с султаном Омана 22 апреля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Хайсам бен Тарек Аль Саид

Хайсам бен Тарек Аль Саид. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 22 апреля проведет переговоры в узком составе с султаном Омана Хайсамом бен Тарек Аль Саидом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Сегодня большой день российско-оманских отношений (...) Будет официальная церемония встречи в соответствии с протокольной практикой государственного визита. Состоится беседа с гостем в узком составе», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что затем российско-оманские переговоры будут проходить в формате государственного обеда, а также состоится церемония обмена подписанными документами.

12 апреля в Омане прошли непрямые переговоры между представителями Ирана и США. Отмечается, что страны продолжат обсуждение спорных вопросов в рамках двух раундов переговоров, которые пройдут в Женеве на следующей неделе и в Омане через неделю.

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