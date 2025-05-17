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17:07, 17 мая 2025Экономика

В России выросло производство компонентов для боеприпасов

Мантуров: В России выросло производство компонентов для боеприпасов
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России значительно выросло производство компонентов для боеприпасов. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, его заявление опубликовано на сайте правительства РФ.

Уточняется, что Мантуров вместе с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым посетил один из ведущих заводов по производству спецхимии. Вице-премьер отметил, что объемы выпускаемой продукции в России сильно возросли.

Мантуров добавил, что создание новых производственных площадок и улучшение существующих позволят увеличить мощности для выпуска основных компонентов для боеприпасов.

Ранее крупнейший производитель сельхозтехники в России «Ростсельмаш» решил досрочно отправить коллектив в ежегодный отпуск. Причиной стало ухудшение ситуации на рынке.

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