В России высказались о внедрении рассрочки при покупке нового жилья

Хуснуллин: Я настаиваю на внедрении механизма рассрочки при покупке нового жилья

Правительство РФ разрабатывает ряд механизмов в качестве возможной альтернативы ипотеке. О внедрении рассрочки при покупке нового жилья высказался вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова приводит ТАСС.

По словам члена кабмина, альтернативой ипотечному кредитованию может стать система ссудо-сберегательных касс. Законопроект о ее регулировании уже находится на рассмотрении в Госдуме и готов ко второму чтению.

«Я все-таки продолжаю настаивать на рассрочке по введенному жилью», — отметил Хуснуллин и добавил, что этот механизм рассрочки пока не обладает юридическими гарантиями на случай неоплаты жилья.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступил против предложения разрешить застройщикам изымать жилье за долги по рассрочке. Такая практика может привести к росту долговой нагрузки населения. Мера требует тщательного регулирования, а право застройщиков на изъятие жилья неправильным подходом, подчеркнула она.

Эксперт рынка недвижимости и генеральный директор Roomba-service Алексей Назарычев предупредил, что покупка квартиры в рассрочку, на первый взгляд кажущаяся выгодной, может обернуться финансовыми потерями. Рассрочка хорошо подходит тем, кто умеет планировать бюджет и имеет подушку безопасности. Однако часто в силу отсутствия процентов и высоких темпов инфляции застройщики могут изначально продавать объекты по завышенным ценам, сводя на нет выгоду от такого финансового инструмента для покупателя.