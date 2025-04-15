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22:07, 15 апреля 2025Экономика

ЦБ отказался поддерживать изъятие жилья за долги по рассрочке

Набиуллина: Изъятие жилья за долги по рассрочке опасен ростом долговой нагрузки
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступил против предложения разрешить застройщикам изымать жилье за долги по рассрочке, передает ТАСС.

Она предупредила, что это может привести к росту долговой нагрузки населения.

Кроме того, в ЦБ подчеркнули, что подобная мера требует тщательного регулирования, а право застройщиков на изъятие жилья неправильным подходом.

До этого вице-премьер России Марат Хуснуллин предлагал законодательно закрепить права застройщиков.

Ранее Госдума приняла законопроект о регулировании деятельности сервисов рассрочки, ключевой целью которого один из его авторов, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, называет неиспользование соответствующих механизмов для фактического кредитования граждан.

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