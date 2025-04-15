ЦБ отказался поддерживать изъятие жилья за долги по рассрочке

Набиуллина: Изъятие жилья за долги по рассрочке опасен ростом долговой нагрузки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступил против предложения разрешить застройщикам изымать жилье за долги по рассрочке, передает ТАСС.

Она предупредила, что это может привести к росту долговой нагрузки населения.

Кроме того, в ЦБ подчеркнули, что подобная мера требует тщательного регулирования, а право застройщиков на изъятие жилья неправильным подходом.

До этого вице-премьер России Марат Хуснуллин предлагал законодательно закрепить права застройщиков.

Ранее Госдума приняла законопроект о регулировании деятельности сервисов рассрочки, ключевой целью которого один из его авторов, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, называет неиспользование соответствующих механизмов для фактического кредитования граждан.