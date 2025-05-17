В российском городе теплоход врезался в опору моста

В Ульяновске буксировавший баржу теплоход врезался в опору моста

В Ульяновске на Волге теплоход «Капитан Соловьев» столкнулся с опорой Императорского моста. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел 17 мая. По предварительным данным, теплоход буксировал баржу «Волга нефть 103», когда допустил столкновение бортом баржи со второй опорой Императорского моста. В ведомстве отметили, что в результате происшествия пострадавших и разлива нефтепродуктов не произошло. Движение по мосту не останавливалось.

В настоящее время проводится проверка. Капитана судна направят на медицинское освидетельствование, добавили в прокуратуре.

Ранее в Санкт-Петербурге столкнулись два теплохода в районе Литейного моста. Разлива нефтепродуктов не было допущено.

