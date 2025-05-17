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22:05, 17 мая 2025Мир

В США назвали причину тревоги Зеленского

Bloomberg: Трамп заставляет Зеленского нервничать из-за военной помощи
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заставляет украинского лидера Владимира Зеленского тревожиться из-за вопроса военной помощи Киеву. Такую причину тревоги Зеленского назвало агентство Bloomberg.

«Каждое утро, просыпаясь, президент Украины должен задавать себе вопрос: не наступил ли тот день, когда США снова перекроют ему жизненно важный поток оружия», — указано в материале.

Отмечается, что Трамп держит в напряжении не только Зеленского, но и весь остальной мир, так как никто не может предсказать дальнейшие шаги американского лидера. «Непонятно, то ли он усилит санкции против России, то ли "отключит от сети" Украину», — отметил автор статьи.

Ранее Трамп выразил надежду, что прекращение огня на Украине будет достигнуто 19 мая. «Надеюсь, это будет продуктивный день, будет достигнуто прекращение огня, и эта война, которая никогда не должна была начаться, закончится», — написал он.

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