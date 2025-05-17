В США возобновили призывы к санкциям против России

Reuters: В США активизировали призывы к санкциям против России после переговоров

Ряд американских законодателей после переговоров России и Украины в Стамбуле призвали ужесточить санкции в отношении Москвы, пишет агентство Reuters.

По его данным, американские сенаторы возобновили призывы к Конгрессу одобрить санкции в отношении России якобы на фоне малого прогресса в переговорах о прекращении огня.

Согласно информации агентства, 73 из 100 сенаторов Сената Конгресса США поддерживают законопроект, который предполагает введение первичных и вторичных санкций против России и ее торговых партнеров.

В нижней палате Конгресса аналогичный законопроект имеет поддержку как минимум 28 из 435 законодателей. При этом Reuters отмечает, что ни в одной из палат законодатели пока не указали дату возможного голосования по этим законопроектам.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь допустил введение новых санкций против России, если не будет достигнут мир на Украине. Он пообещал, что они станут «разрушительными», назвав экономическую ситуацию в России тяжелой из-за низкой цены на нефть.