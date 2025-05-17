Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:19, 17 мая 2025Мир

В США возобновили призывы к санкциям против России

Reuters: В США активизировали призывы к санкциям против России после переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Ряд американских законодателей после переговоров России и Украины в Стамбуле призвали ужесточить санкции в отношении Москвы, пишет агентство Reuters.

По его данным, американские сенаторы возобновили призывы к Конгрессу одобрить санкции в отношении России якобы на фоне малого прогресса в переговорах о прекращении огня.

Согласно информации агентства, 73 из 100 сенаторов Сената Конгресса США поддерживают законопроект, который предполагает введение первичных и вторичных санкций против России и ее торговых партнеров.

В нижней палате Конгресса аналогичный законопроект имеет поддержку как минимум 28 из 435 законодателей. При этом Reuters отмечает, что ни в одной из палат законодатели пока не указали дату возможного голосования по этим законопроектам.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь допустил введение новых санкций против России, если не будет достигнут мир на Украине. Он пообещал, что они станут «разрушительными», назвав экономическую ситуацию в России тяжелой из-за низкой цены на нефть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Причина — личная власть». Мединский объяснил, почему Крым передали Украине в 1954 году

    В США возобновили призывы к санкциям против России

    В Британии описали украинские ожидания от встречи Путина и Трампа словами «теряют сон»

    Раскрыта угроза для курса рубля

    В США назвали обмен пленных способом для Зеленского укрепить доверие с Россией

    Франция стала основным европейским покупателем российского газа в марте

    На Украине заявили о провале попытки переиграть русских

    Россияне сообщили о сбое Telegram

    Трамп вновь пообещал ввести санкции против России в случае провала переговоров

    Трамп заявил об уязвимой позиции Зеленского на переговорах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости