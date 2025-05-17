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08:27, 17 мая 2025Мир

В США задумали переселить миллион палестинцев из Газы в Ливию

NBC заявил о желании Трампа переселить 1 млн палестинцев из Газы в Ливию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план по переселению одного миллиона палестинцев из сектора Газа в Ливию. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

Информаторы заявили, что Вашингтон заверяет разблокировать замороженные ранее активы Ливии, если она согласится принять палестинцев. Решение еще не было принято, поскольку его реализация, скорее всего, столкнется с проблемами. В частности, неизвестно, сколько жителей Газы добровольно поедут в Ливию.

Ранее Трамп исключил Израиль из переговоров по Ближнему Востоку. Причиной этого, по мнению издания, стали планы Ирана по возобновлению военной операции в секторе Газа.

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