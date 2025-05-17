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11:31, 17 мая 2025Интернет и СМИ

Варламов описал один южноамериканский город словами «отовсюду родиной пахнет»

Блогер Варламов заявил, что город Куру в Южной Америке похож на российский
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Arria Belli

Популярный блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что один город в стране Гвиана в Южной Америке похож на российский. В видео, доступном на YouTube, он описал его фразой «отовсюду родиной пахнет».

Блогер обратил внимание, что в городе Куру в Гвиане есть церковь, названная в честь святой Екатерины Александрийской. Варламов вспомнил, что российский Екатеринбург также получил свое название благодаря ей. «Поэтому тут отовсюду такой вот родиной пахнет, в каких-то мельчайших деталях. Вот церковь, можно сказать, практически наша. Вот, посмотрите, деревья побелили. Ну где еще так возможно?» — порассуждал он.

Блогер добавил, что также в городе чувствуется и французское влияние. По его словам, строительство многих современных зданий в Куру проспонсировано этой европейской страной.

Ранее Варламов пожаловался на неприятный запах в столице Суринама Парамарибо. По словам блогера, он исходит от воды, куда могут стекать канализационные отходы.

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