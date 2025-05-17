Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:24, 17 мая 2025Бывший СССР

Военный заявил о панике ВСУ при подходе российских сил

Наводчик Сапоги заявил о панике ВСУ при подходе российских сил на юге ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Наводчик штурмовой роты 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Сапоги заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинают паниковать при приближении российских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит ТАСС.

Сапоги подчеркнул, что в большинстве случаев украинский бойцы пытаются не вступать в ближний бой и обращаются в бегство.

«Противник вообще к стрелковому бою не подготовлен. Потому они, когда нас видят, у них уже начинается паника», — отметил военный.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ могут попасть в окружение на нескольких участках фронта в регионе. По его словам, наиболее ожесточенные бои ведутся в районах Красноармейска (украинское название — Покровск), Дзержинска и в Часовом Яре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никто в истории в это не выигрывал». Госдеп США признал провал стратегии по истощению России

    В Венгрии назвали условие для урегулирования на Украине

    На Западе высмеяли встречу Зеленского с Макроном, Стармером, Мерцем и Туском

    В Минтруда оценили вероятность становления 31 декабря постоянным выходным днем

    Раскрыта схема мошенников с графиком отключений воды

    Россиянам объяснили преимущества цифрового рубля

    Военный заявил о панике ВСУ при подходе российских сил

    Ким Чен Ын призвал совершить «радикальный перелом» для подготовки к войне

    В Европе запаниковали из-за отношения Трампа к России

    В России раскрыли подробности удара по украинскому истребителю МиГ-29

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости