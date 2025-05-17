Наводчик Сапоги заявил о панике ВСУ при подходе российских сил на юге ДНР

Наводчик штурмовой роты 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Сапоги заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинают паниковать при приближении российских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит ТАСС.

Сапоги подчеркнул, что в большинстве случаев украинский бойцы пытаются не вступать в ближний бой и обращаются в бегство.

«Противник вообще к стрелковому бою не подготовлен. Потому они, когда нас видят, у них уже начинается паника», — отметил военный.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ могут попасть в окружение на нескольких участках фронта в регионе. По его словам, наиболее ожесточенные бои ведутся в районах Красноармейска (украинское название — Покровск), Дзержинска и в Часовом Яре.