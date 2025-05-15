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12:07, 15 мая 2025Бывший СССР

Пушилин заявил о возможности окружения частей ВСУ

Глава ДНР Пушилин: ВСУ могут попасть в окружение на нескольких участках фронта
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попасть в окружение на нескольких участках фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Самые ожесточенные бои в ДНР разворачиваются в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск), Дзержинска (украинское название — Торецк) и в Часовом Яре», — сообщил он.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил о продвижении российских военных в ДНР. По его словам, Вооруженные силы России вошли в село Редкодуб.

До этого стало известно, что армия РФ взяла под контроль Миролюбовку на покровском направлении. Такого успеха добились бойцы группировки «Центр».

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