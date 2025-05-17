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23:00, 16 мая 2025Бывший СССР

ВСУ начали отступление на константиновском направлении

Российские войска окружают ВСУ на константиновском направлении
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На константиновском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют попасть в окружение. В связи с этим они начали отступление, пишет Telegram-канал «Шепот Фронта».

«У ВСУ большие проблемы со Старой Николаевкой и Гнатовкой», — говорится в сообщении. Там уточняется, что российские бойцы активно наступают, пытаясь окружить войска противника.

Ранее стало известно, что солдатам армии России удалось практически полностью выбить ВСУ с позиций в населенном пункте Богатырь Донецкой народной республики. Там противник оказывает несистемное и очаговое наступление.

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