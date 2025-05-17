Вылазки ВСУ в Херсонской области назвали обреченными

Сальдо назвал обреченными вылазки ВСУ у Антоновского моста в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки вылазок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Антоновского моста, соединявшего ранее через Днепр две части Херсонской области, носят бессистемный характер. Его слова приводит РИА Новости.

Сальдо назвал обреченными вылазки ВСУ у Антоновского моста в Херсонской области. Он подчеркнул, что за действиями украинских военных наблюдают российские солдаты.

«Очевидно, что вылазки вызваны не военными, а политическими факторами, а поэтому заранее обречены на провал», — сказал он.

Ранее Сальдо заявил, что подразделения ВС РФ укрепились в дельте Днепра и готовы ко всему. «Это не значит, что завтра начнется масштабная операция — конкретные решения принимает командование. Но направление очевидно: мы укрепляемся», — подчеркнул он.