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08:39, 17 мая 2025Бывший СССР

Вылазки ВСУ в Херсонской области назвали обреченными

Сальдо назвал обреченными вылазки ВСУ у Антоновского моста в Херсонской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки вылазок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Антоновского моста, соединявшего ранее через Днепр две части Херсонской области, носят бессистемный характер. Его слова приводит РИА Новости.

Сальдо назвал обреченными вылазки ВСУ у Антоновского моста в Херсонской области. Он подчеркнул, что за действиями украинских военных наблюдают российские солдаты.

«Очевидно, что вылазки вызваны не военными, а политическими факторами, а поэтому заранее обречены на провал», — сказал он.

Ранее Сальдо заявил, что подразделения ВС РФ укрепились в дельте Днепра и готовы ко всему. «Это не значит, что завтра начнется масштабная операция — конкретные решения принимает командование. Но направление очевидно: мы укрепляемся», — подчеркнул он.

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