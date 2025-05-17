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23:14, 17 мая 2025Бывший СССР

Жена Зеленского странно высказалась об украинцах

Елена Зеленская: Украинцы будут знать меньше того, чего им не нужно знать
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Heikki Saukkomaa / IMAGO / Global Look Press

Новое поколение украинцев будет говорить исключительно на украинском языке и не будет знать того, что им «не нужно знать». Такое странное высказывание допустила Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского.

По ее словам, украинский язык Зеленского «улучшается очень быстро», а в их семье украинский является основным языком, особенно среди детей.

«Я не говорю только о наших с Владимиром детях, а в целом. Новое поколение украинцев будет более углублено в украинский язык и меньше знать того, чего им не нужно знать», — сказала она, ухмыльнувшись. Возможно, под «ненужным» она имела ввиду знание русского языка.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук возмутился тем, что во время переговоров с Россией украинская делегация якобы внезапно забыла русский язык. «Все дружно "забыли" русский — свой родной язык, на котором они говорят каждый день, кроме разве что тех случаев, когда снимают клоунские ролики для пропаганды», — отметил он.

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