В Раде возмутились из-за забывшей русский язык делегации

Депутат Дмитрук: Украинская делегация забыла русский на переговорах в Стамбуле

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале возмутился, что во время переговоров с Россией украинская делегация якобы внезапно забыла русский язык.

«Во время переговоров украинской "делегации" внезапно понадобился переводчик. Все дружно "забыли" русский — свой родной язык, на котором они говорят каждый день, кроме разве что тех случаев, когда снимают клоунские ролики для пропаганды», — отметил украинский депутат, добавив, что когда представители Украины выступали с заявлениями для прессы, то говорили на английском.

Депутат Рады задался вопросом, для кого был устроен такой спектакль. «Для украинцев, которым нужен мир? Или для более "важных" людей, для которых английский родной язык и которым нужно это шоу?» — поинтересовался Дмитрук.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что на переговорах присутствовал переводчик, однако делегации общались друг с другом на русском языке. До этого появлялись сообщения, что разговор между ними велся через переводчика.