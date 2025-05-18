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03:02, 18 мая 2025Мир

Аналитик рассказал об унижении Россией «европейских чихуахуа»

Аналитик Эскобар: Мирные переговоры в Турции стали унижением НАТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Global Look Press

Переговоры России и Украины показали серьезное унижение НАТО. Об этом в статье для портала Strategic Culture заявил бразильский аналитик Пепе Эскобар.

«Весь лай европейских чихуахуа войны не может скрыть фундаментальный геополитический/военный факт: колоссальное унижение НАТО. Нерелевантная Европа даже не была представлена за столом в Стамбуле», — пишет он.

По его словам, даже самые агрессивные представители альянса вынуждены осознавать, что «Россия находится у руля». Эскобар подчеркнул, что президенту США Дональду Трампу будет очень сложно преподнести «капитуляцию» Киева в качестве «сделки».

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа предложил вариант сотрудничества России с НАТО. «Самым хорошим вариантом сотрудничества России и НАТО была бы совместная подготовка проекта по закрытию этой организации», — уверен он.

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