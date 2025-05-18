Британский аналитик оценил переговоры в Стамбуле

Аналитик Меркурис: Российская сторона вышла победителем в переговорах в Стамбуле

Российская сторона вышла победителем из дипломатической схватки, которая произошла в ходе переговоров в Стамбуле. Результаты переговоров оценил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Как бы мы ни расценивали события последней недели, нет сомнений в том, кто победил в этой сложной, запутанной игре в дипломатический покер. Победителем стал Владимир Путин и Россия», — сказал он.

По его мнению, Москва не считает идею о прекращении огня до начала переговоров хорошей, поскольку понимает, что Киев и Лондон используют договоренность в своих целях.

Ранее в мае госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Соединенные Штаты представили «сильный мирный план» по Украине. Также он отметил, что Вашингтон приветствует соглашение об обмене военнопленными.