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14:00, 18 мая 2025Мир

Британский аналитик оценил переговоры в Стамбуле

Аналитик Меркурис: Российская сторона вышла победителем в переговорах в Стамбуле
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетПереговоры в Стамбуле
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская сторона вышла победителем из дипломатической схватки, которая произошла в ходе переговоров в Стамбуле. Результаты переговоров оценил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Как бы мы ни расценивали события последней недели, нет сомнений в том, кто победил в этой сложной, запутанной игре в дипломатический покер. Победителем стал Владимир Путин и Россия», — сказал он.

По его мнению, Москва не считает идею о прекращении огня до начала переговоров хорошей, поскольку понимает, что Киев и Лондон используют договоренность в своих целях.

Ранее в мае госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Соединенные Штаты представили «сильный мирный план» по Украине. Также он отметил, что Вашингтон приветствует соглашение об обмене военнопленными.

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