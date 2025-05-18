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08:43, 18 мая 2025Россия

Брянский губернатор раскрыл подробности атаки на регион

Богомаз: В результате атаки дронов ВСУ на Брянскую область никто не пострадал
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Минувшей ночью Брянская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, над территорией области сбили три дрона самолетного типа. Губернатор уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на воскресенье, 18 мая, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотников Вооруженных силы Украины (ВСУ) над двумя регионами России. Четыре дрона были сбиты над Белгородской областью, три — над Брянской.

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