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07:19, 18 мая 2025Россия

Минобороны РФ отчиталось о сбитых за ночь беспилотниках

Минобороны РФ: Силы ПВО за ночь сбили семь беспилотников ВСУ над двумя регионами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

В ночь на воскресенье, 18 мая, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов над двумя российскими регионами. О сбитых беспилотниках отчиталось Минобороны РФ в Telegram.

В ведомстве уточнили, что четыре дроны были уничтожены над территорией Белгородской области, еще три — над территорией Брянской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадавших и разрушений нет.

Ранее Рыльск, несколько сельсоветов, а также поселки Коренево и Глушково в Курской области остались без света из-за того, как FPV-дрон ВСУ атаковал электроподстанцию в Рыльске. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело из-за атаки ВСУ на электроподстанцию в Рыльске Курской области.

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