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07:07, 18 мая 2025РоссияЭксклюзив

Дачников предупредили о штрафах за хранение удобрений

Юрист Поздняков: Дачникам грозит штраф за неправильное хранение удобрений
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Globallookpress.com

Под агрохимикатами понимаются минеральные, органические, органо-минеральные, микробиологические удобрения, а также химические мелиоранты, предназначенные для питания растений и регулирования плодородия земель, рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, в каких случаях дачникам придется заплатить за их хранение штраф.

Эксперт указал, что в статье закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» указано, что хранение агрохимикатов разрешается в специализированных хранилищах. При этом необходимо соблюдать требования, исключающие причинение вреда здоровью людей и окружающей среде, добавил юрист.

«Исходя из вышеуказанных требований можно говорить о том, что хранить удобрения нужно в отдельных местах, соблюдая при этом установленные изготовителем условия хранения (температура, влажность и т.д.) и не допуская попадания удобрений на близлежащие участки, водоемы и системы водоснабжения», — объяснил Поздняков.

Юрист добавил, что за нарушение правил хранения агрохимикатов, которое может повлечь причинение вреда окружающей среде, может последовать административная ответственность в виде штрафа. Для граждан это сумма в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; для должностных лиц — от двух тысяч до пяти тысяч рублей; для предпринимателей — до пяти тысяч рублей и для юридических лиц — до ста тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиян могут оштрафовать за жарку шашлыка на даче, если они не соблюдают ряд условий. Об этом предупредил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

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