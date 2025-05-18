Дачников предупредили о штрафах за хранение удобрений

Юрист Поздняков: Дачникам грозит штраф за неправильное хранение удобрений

Под агрохимикатами понимаются минеральные, органические, органо-минеральные, микробиологические удобрения, а также химические мелиоранты, предназначенные для питания растений и регулирования плодородия земель, рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, в каких случаях дачникам придется заплатить за их хранение штраф.

Эксперт указал, что в статье закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» указано, что хранение агрохимикатов разрешается в специализированных хранилищах. При этом необходимо соблюдать требования, исключающие причинение вреда здоровью людей и окружающей среде, добавил юрист.

«Исходя из вышеуказанных требований можно говорить о том, что хранить удобрения нужно в отдельных местах, соблюдая при этом установленные изготовителем условия хранения (температура, влажность и т.д.) и не допуская попадания удобрений на близлежащие участки, водоемы и системы водоснабжения», — объяснил Поздняков.

Юрист добавил, что за нарушение правил хранения агрохимикатов, которое может повлечь причинение вреда окружающей среде, может последовать административная ответственность в виде штрафа. Для граждан это сумма в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; для должностных лиц — от двух тысяч до пяти тысяч рублей; для предпринимателей — до пяти тысяч рублей и для юридических лиц — до ста тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиян могут оштрафовать за жарку шашлыка на даче, если они не соблюдают ряд условий. Об этом предупредил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.