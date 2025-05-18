Депутат Рады предрек исход переговоров России и Украины

Дубинский: Россия и США согласуют условия мира без участия Украины

Россия и США согласуют условия прекращения огня без участия Украины. Такой исход переговоров предрек обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Украина и Россия представят свои условия. Далее — фиксация невозможности их выполнить, переход к внутренним консультациям. На этом фоне — встреча [президента России Владимира] Путина и [президента США Дональда Трампа] Трампа, согласование компромиссных условий, доведение их до Украины. Перемирие», — написал он.

По его словам, все вышеперечисленное должно произойти в конце мая — первой половине июня.

Ранее Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получил две публичные оплеухи во время визита в Турцию. Одной из пощечин стало снятие санкций с компании «Тенгизшевройл», а другой — отказ от приглашения Киева на саммит НАТО.