Французский политик высказался о статусе Украины

Французский политик Земмур: Украина должна быть нейтральным государством

Лидер французской правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур высказался о статусе Украины, которая, по его мнению, должна быть нейтральным государством. Его слова приводит газета Le Figaro.

Политик заявил, что Украина не может быть членом Североатлантического альянса, она должна иметь внеблоковый статус. «Украина должна быть признана нейтральным государством», — обозначил Земмур.

По его словам, украинского конфликта можно было бы избежать, если бы это было сделано раньше. «Надо было, чтобы [президент Франции Эмманюэль] Макрон сказал [президенту России Владимиру] Путину, что Украина не вступит в НАТО», — заявил политик.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить вступления Украины в Евросоюз. По его мнению, это принесет ряд проблем, в частности, миграционного характера.