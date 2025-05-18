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19:54, 18 мая 2025Мир

Лидер европейской страны призвал не допустить вступления Украины в Евросоюз

Премьер Орбан: Вступление Украины в ЕС представляет большие риски для Венгрии
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Leon Neal / Reuters

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) представляет большую опасность для Венгрии и противоречит ее национальным интересам. Такое мнение высказал премьер-министр европейской республики Виктор Орбан, его слова приводит ТАСС.

Членство Украины в ЕС, подчеркнул Орбан, является для Венгрии «самой большой угрозой». На этом фоне допустить реализацию этого сценарии ни в коем случае нельзя, заявил премьер республики в ходе выступления на совещании руководства и активистов правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

Стремление Украины вступить в состав ЕС Орбан объяснил желанием Киева получить дополнительное финансирование со стороны европейских стран. «Украине нужны дополнительные деньги и именно поэтому она хочет вступить в ЕС любой ценой», — резюмировал Орбан на заседании представителей партии в Будапеште.

Премьер Венгрии добавил, что вступление Украины в ЕС принесет Венгрии ряд проблем. К числу таковых он отнес в том числе риски массовой миграции из соседней страны. «Мы не хотим, чтобы они (украинские беженцы и переселенцы — прим. "Ленты.ру") превратили самую безопасную страну в Европе в гнездо мафии», — заключил Орбан.

Ранее он обвинил спецслужбы Украины в «клеветнических акциях» против Венгрии и пожаловался на это обстоятельство генеральному секретарю НАТО Марку Рютте. Орбан также посетовал, что Киев стремится вступить в ЕС, даже не пытаясь наладить свои отношения с Будапештом. Подобная стратегия, предупредил он, в конечном счете может обернуться против самой Украины. До этого Орбан утверждал, что вступление соседней страны в ЕС станет экономическим бременем для сообщества.

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