Премьер Венгрии обвинил Украину в «клеветнических акциях»

Орбан призвал Рютте остановить «клеветнические акции» спецслужб Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил спецслужбы Украины в «клеветнических акциях» против страны и призвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте помешать им. Об этом он заявил в эфире телеканала TV2.

«Я сказал генеральному секретарю НАТО, что считаю неприемлемым, что против Венгрии, страны-члена НАТО, государство, не являющееся членом НАТО, Украина, проводит дезинформационную клеветническую кампанию, организованную спецслужбами», — сообщил политик.

Он также отметил, что Киев хочет стать членом Евросоюза (ЕС), однако не пытается улучшить отношения с Будапештом, который выступает против его вступления, а, напротив, «хочет оклеветать, чтобы уже никогда не вступить в Евросоюз».

Ранее Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС станет экономическим бременем для сообщества, поэтому встает вопрос о выгоде евроинтеграции страны.