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19:43, 18 мая 2025Из жизни

Грузовик увез женщину в мобильном туалете за несколько километров

В Китае грузовик увез женщину в мобильном туалете за несколько километров
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Whats the Jam?

В Китае водитель грузовика случайно увез женщину в мобильном туалете за несколько километров. Об этом пишет Jam Press.

По данным издания, женщина зашла в придорожную уборную, одновременно с этим погрузчик готовился к перемещению туалетной будки. Водитель не проверил, есть ли кто в туалете, поднял кабинку и увез ее.

Как пишет Jam Press, только проехав десятки миль, мужчина заметил неладное, проверил свой груз и выпустил женщину.

Ранее ураган в Москве уронил биотуалет с мужчиной внутри. Россиянин смог дозвониться до спасателей и сообщить о произошедшем. Его вызволили.

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